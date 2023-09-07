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Reuters: ЕС близок к согласованию новых правил, позволяющих увеличить военные расходы на фоне войны в Украине

Reuters: ЕС близок к согласованию новых правил, позволяющих увеличить военные расходы на фоне войны в Украине

Киев • УНН

 • 288104 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Европейский Союз близок к согласованию положений обновленных бюджетных правил, позволяющих увеличить военные расходы после вторжения россии в Украину, со ссылкой на официальных лиц, близких к переговорам, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Бюджетные правила ЕС поддерживают валюту евро, используемую в 20 странах, ограничивая государственные займы. Они установили потолок бюджетного дефицита на уровне 3% ВВП и государственного долга на уровне 60% ВВП. Европейская комиссия должна начать дисциплинарные меры против стран, которые превышают эти ограничения.

В настоящее время только девять членов ЕС достигают цели НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП, а четыре - Финляндия, Румыния, Венгрия и Словацкая Республика - превысят этот показатель только в 2023 году. Франция, Германия и Италия, крупнейшие экономики ЕС, находятся ниже порога НАТО. Несмотря на вторжение россии в Украину, 12 стран-членов Альянса сократили свои расходы на оборону в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а семь, включая США, были на самом низком уровне за три года, отмечает издание.

После вторжения москвы в Украину в начале 2022 года многие европейские страны, соседствующие с россией, призвали полностью исключить военные расходы из расчетов дефицита ЕС.

«Это не сработало, но есть согласие, что, хотя расходы на оборону по-прежнему будут частью расчетов дефицита, Еврокомиссия будет классифицировать такие расходы как «релевантные факторы», которые позволят ей не предпринимать никаких дисциплинарных мер, даже если лимит в 3% будет превышен", - сказал один дипломат ЕС, близкий к переговорам.

Устанавлявая, что военные расходы будут лишь «релевантным фактором», который может помочь избежать дисциплинарных мер, новые правила оставят на усмотрение Еврокомиссии вопрос о том, какие расходы будут приемлемыми.

«Пока я не слышал «нет» ни от кого, включая немцев, по этому поводу, - сказал второй дипломат ЕС, близкий к переговорам. - Я надеюсь, что в сфере обороны мы сможем договориться о некоторых ограниченных возможностях, особенно для стран, обладающих финансовым пространством».

Это предложение получило поддержку среди комитетов финансовых чиновников - представителей стран ЕС, рассматривающих вопрос о том, как реформировать бюджетные правила. Действие правил было приостановлено с 2020 года, чтобы разрешить более высокие государственные заимствования во время пандемии и энергетического кризиса, но должно быть восстановлено с 2024 года.

Министры финансов ЕС проведут первоначальное обсуждение изменений в правилах на следующей неделе, а затем еще раз в октябре с целью достижения соглашения к концу года, хотя некоторые считают этот срок очень амбициозным.

Напомним

Оборонное агентство ЕС подписало соглашения о совместной закупке боеприпасов, в частности, для Украины.

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