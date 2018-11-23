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Reuters: суд в США відхилив позов сімей пасажирів рейсу MH370 до Boeing і Allianz

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Суд відхилив позов проти корпорації Boeing і німецької страхової компанії Allianz, поданий в минулому році родичами пасажирів зниклого літака (рейс MH370) компанії Malaysia Airlines. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters, інформує УНН.

“Судові розгляди, пов’язані з рейсом MH370, в Сполучених Штатах були б недоречні”, — наводить агентство витяги з 61-сторінкової постанови федерального окружного суду Вашингтона. За даними агентства, суд прийшов до висновку, що справа має “переважне значення” і більш “істотний зв’язок” по відношенню до Малайзії, ніж до США.

Літак Boeing 777-200 вилетів з Куала-Лумпура в Пекін в ніч з 7 на 8 березня 2014 року і приблизно через дві години пропав з екранів радарів. На його борту знаходилися 227 пасажирів і 12 членів екіпажу. У січні 2015 року влада Малайзії визнала, що літак зазнав катастрофи, а всі, хто знаходився на його борту загинули. Ніяких слідів зниклого авіалайнера до сих пір не виявлено.

Позов проти компаній подали громадяни США, Австралії, Китаю, Індії, Японії і Малайзії.

Як повідомляв УНН, у Boeing приховали, що нова модель літака може неконтрольовано піти в піке.

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