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Reuters: суд в США отклонил иск семей пассажиров рейса MH370 к Boeing и Allianz

Reuters: суд в США отклонил иск семей пассажиров рейса MH370 к Boeing и Allianz

Киев  •  УНН

 • 8036 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Суд отклонил иск против корпорации Boeing и немецкой страховой компании Allianz, поданный в прошлом году родственниками пассажиров пропавшего самолета (рейс MH370) компании Malaysia Airlines. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает УНН.

“Судебные разбирательства, связанные с рейсом MH370, в Соединенных Штатах были бы неуместны”, — приводит агентство выдержки из 61-страничного постановления федерального окружного суда Вашингтона. По данным агентства, суд пришел к выводу, что дело имеет “подавляющее значение” и более “существенную связь” по отношению к Малайзии, чем к США.

Самолет Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. Никаких следов пропавшего авиалайнера до сих пор не обнаружено.

Иск против компаний подали граждане США, Австралии, Китая, Индии, Японии и Малайзии.

Как сообщал УНН, в Boeing скрыли, что новая модель самолета может неконтролируемо пойти в пике.

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