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Reuters: Австралія заявила про блокування ЄС поставки в країну 3,1 млн доз вакцини AstraZeneca

Reuters: Австралія заявила про блокування ЄС поставки в країну 3,1 млн доз вакцини AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. В уряді Австралії повідомили, що Європейський союз заблокував постачання понад 3 мільйонів доз вакцини AstraZeneca в країну. Європейський Союз такі дії заперечує, передає УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"На даний момент вони (ЄС - ред.) заблокували 3,1 мільйона доз", - сказало агентству джерело в уряді Австралії, додавши, що було отримано не менше 300 тис. доз, ще 400 тис. мали бути доставлені до кінця квітня.

Деталі

У свою чергу в блоці такі дії заперечують.

"Ми не можемо підтвердити якесь нове рішення заблокувати експорт вакцини в Австралію або будь-яку іншу країну", - заявив на прес-конференції представник Європейської комісії.

У той же час, в ЄК заявили, що блок відхилив тільки один з 491 запиту на експорт вакцини від COVID-19, додавши в той же час, що в даний час розглядаються сім запитів, так що поставки припинені до прийняття рішення.

Як зазначає агентство, раніше ЄС неодноразово заявляв, що компанії AstraZeneca може бути відмовлено в експорті з Євросоюзу до тих пір, поки вона не виконає свої договірні зобов'язання щодо блоку.

Доповнення

З початку січня поточного року в Брюсселі відбулася ціла серія скандалів у зв'язку з послідовними заявами про нездатність виконати попередні замовлення на поставку вакцин для країн ЄС в повному обсязі з боку всіх трьох західних постачальників, препарати яких вже сертифіковані в ЄС: Pfizer, Moderna і AstraZeneca. У результаті збоїв більшості країн ЄС вже довелося переглянути порядок проведення вакцинації.

На початку березня стало відомо, що ЄС і Італія заблокували відвантаження вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, призначеної для Австралії, оскільки виробник ліків не виконав свої зобов'язання за контрактом з ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен пояснила рішення Італії недостатніми обсягами отриманих поставок.

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