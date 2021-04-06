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Reuters: Австралия заявила о блокировке ЕС поставки в страну 3,1 млн доз вакцины AstraZeneca

Reuters: Австралия заявила о блокировке ЕС поставки в страну 3,1 млн доз вакцины AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 18813 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В правительстве Австралии сообщили, что Европейский союз заблокировал поставку более 3 миллионов доз вакцины AstraZeneca в страну. Европейский Союз такие действия отрицает, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“На данный момент они (ЕС — ред.) заблокировали 3,1 миллиона доз”, — сказал агентству источник в правительстве Австралии, добавив, что было получено только 300 000 доз, еще 400 000 должны были быть доставлены к концу апреля.

Детали

В свою очередь в блоке такие действия отрицают.

“Мы не можем подтвердить какое-либо новое решение заблокировать экспорт вакцины в Австралию или любую другую страну”, — заявил на пресс-конференции представитель Европейской комиссии.

В то же время, в ЕК заявили, что блок отклонил только один из 491 запроса на экспорт вакцины от COVID-19, добавив в то же время, что в настоящее время рассматриваются семь запросов, так что поставки приостановлены до принятия решения.

Как отмечает агентство, ранее ЕС неоднократно заявлял, что компании AstraZeneca может быть отказано в экспорте из Евросоюза до тех пор, пока она не выполнит свои договорные обязательства по отношению к блоку.

Дополнение

С начала января текущего года в Брюсселе произошла целая серия скандалов в связи с последовательными заявлениями о неспособности выполнить предзаказы на поставку вакцин для стран ЕС в полном объеме со стороны всех трех западных поставщиков, препараты которых уже сертифицированы в ЕС: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В результате сбоев большинству странам ЕС уже пришлось пересмотреть порядок проведения вакцинации.

В начале марта стало известно, что ЕС и Италия заблокировали отгрузки вакцины против коронавируса AstraZeneca, предназначенной для Австралии, поскольку производитель лекарств не выполнил свои обязательства по контракту с ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила решение Италии недостаточными объемами полученных поставок.

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