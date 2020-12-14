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“Репортери без кордонів”: в тюрмах світу утримують понад 380 журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Мінімум 387 журналістів та інших працівників ЗМІ відбувають термін у в’язницях по всьому світу через свою роботу. Такі дані станом на кінець року наводить міжнародна правозахисна організація “Репортери без кордонів”, пише DW, передає УНН.

Згідно зі звітом організації, 61% працівників ЗМІ знаходяться в пенітенціарних закладах п’яти країн: Китаю (117), Саудівської Аравії (34), Єгипту (30), В’єтнаму (28) і Сирії (27). Ще 54 журналіста викрадено, причому четверо пропали безвісти в цьому році.

За даними правозахисників, з весни 2020 року десятки репортерів були тимчасово поміщені в в’язниці через те, як вони висвітлювали ситуацію з коронавірусом та наслідками пандемії.

Крім того, тільки в Білорусі було зафіксовано понад 370 випадків переважно короткочасних арештів співробітників ЗМІ після президентських виборів, які привели до масових протестів в країні.

“Дуже велике число ув’язнених журналістів по всьому світу змушує звернути увагу на наявні загрози свободі преси. Занадто багато урядів реагують на протести, невдоволення або кризу, подібну до пандемії COVID-19, вдаючись до репресій проти тих, хто є глашатаєм поганих новин. За кожною з цих справ — доля людини, якій загрожуює кримінальне переслідування, тривале тюремне ув’язнення, а часто і погане поводження за те, що вона не поступилася перед цензурою і репресіями”, — заявила прес-секретар правління RSF Катя Глогер.

Нагадаємо, з початку року в світі вбили більше 40 журналістів.

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