“Репортеры без границ”: в тюрьмах мира удерживают более 380 журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Минимум 387 журналистов и других работников СМИ отбывают срок в тюрьмах по всему миру из-за своей работы. Такие данные по состоянию на конец года приводит международная правозащитная организация “Репортеры без границ”, пишет DW, передает УНН.
Согласно отчету организации, что 61% работников СМИ находятся в пенитенциарных заведениях пяти стран: Китая (117), Саудовской Аравии (34), Египта (30), Вьетнама (28) и Сирии (27). Еще 54 журналиста похищены, причем четверо пропали без вести в этом году.
По данным правозащитников, с весны 2020 года десятки репортеров были временно помещены в тюрьмы из-за того, как они освещали ситуацию с коронавирусом и последствиями пандемии.
Кроме того, только в Беларуси было зафиксировано свыше 370 случаев преимущественно кратковременных арестов сотрудников СМИ после президентских выборов, которые привели к массовым протестам в стране.
“Очень большое число арестованных журналистов по всему миру заставляет обратить внимание на имеющиеся угрозы свободе прессы. Слишком многие правительства реагируют на протесты, недовольство или кризис, подобный пандемии COVID-19, прибегая к репрессиям против тех, кто является глашатаем плохих новостей. За каждым из этих дел — судьба человека, которому грозят уголовное преследование, длительное тюремное заключение, а зачастую и плохое обращение за то, что он не уступил перед цензурой и репрессиями”, — заявила пресс-секретарь правления RSF Катя Глогер.
Напомним, с начала года в мире убили более 40 журналистов.