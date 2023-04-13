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Ренесанс українських брендів: як змінився вітчизняний fashion-бізнес під час війни

Ренесанс українських брендів: як змінився вітчизняний fashion-бізнес під час війни

Київ • УНН

 • 8145896 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Військова агресія росії в Україні завдала великих збитків українському бізнесу. Водночас для деяких галузей, таких як модна індустрія, криза стала поштовхом для розвитку. Попри війну зараз спостерігається розквіт українських брендів. Про це УНН розповіла засновниця українського бренду Sleeper Катя Зубарєва.

Цитата

“Відхід з України великих мережевих брендів, таких як Zara, Massimo Dutti, у тому числі люксових брендів, спровокував бум маленьких бізнесів. І це своєрідний феномен – свого роду Ренесанс українських брендів. Тому що українська жінка хоче бути красивою, незалежно від того, що відбувається у світі. Це характеризує нас. Це явище не могло залишитися поза бізнесом. Ми всі спостерігаємо розквіт онлайн-магазинів, у тому числі Instagram. Деякі з них – мультибрендові. І це вже наступний рівень - окрім компаній, які самі створюють дизайн, з'являються маленькі department store, що акумулюють різні бренди. Це дивовижне явище.

Ми ділилися цим в інтерв'ю іноземним журналістам, і вони були у захваті від того, як український fashion-бізнес розквітає, попри війну. Зазначу, що чималу роль у цьому феномені зіграв Instagram, тому що він дає можливість не створювати величезних онлайн-магазинів. Увесь сервіс, який у нашій країні на досить високому рівні, відбувається у соцмережі. Магазини можуть мати невеликі стоки та швидко їх продавати, часто оновлювати модельний ряд, що викликає додатковий попит та інтерес”, - розповіла Зубарєва.

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Нагадаємо

З початком повномасштабного вторгнення модна промисловість стала однією з фронтів боротьби з російською агресією. Українські бренди знаходять різноманітні креативні рішення для збирання коштів на підтримку армії та потерпілих від війни українців. 

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