Ренесанс українських брендів: як змінився вітчизняний fashion-бізнес під час війни

Цитата

“Відхід з України великих мережевих брендів, таких як Zara, Massimo Dutti, у тому числі люксових брендів, спровокував бум маленьких бізнесів. І це своєрідний феномен – свого роду Ренесанс українських брендів. Тому що українська жінка хоче бути красивою, незалежно від того, що відбувається у світі. Це характеризує нас. Це явище не могло залишитися поза бізнесом. Ми всі спостерігаємо розквіт онлайн-магазинів, у тому числі Instagram. Деякі з них – мультибрендові. І це вже наступний рівень - окрім компаній, які самі створюють дизайн, з'являються маленькі department store, що акумулюють різні бренди. Це дивовижне явище.

Ми ділилися цим в інтерв'ю іноземним журналістам, і вони були у захваті від того, як український fashion-бізнес розквітає, попри війну. Зазначу, що чималу роль у цьому феномені зіграв Instagram, тому що він дає можливість не створювати величезних онлайн-магазинів. Увесь сервіс, який у нашій країні на досить високому рівні, відбувається у соцмережі. Магазини можуть мати невеликі стоки та швидко їх продавати, часто оновлювати модельний ряд, що викликає додатковий попит та інтерес”, - розповіла Зубарєва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Їх носить Beyonce, сестри Хадід і Кардаш'ян: українські бренди, що підкорили світ

Нагадаємо

З початком повномасштабного вторгнення модна промисловість стала однією з фронтів боротьби з російською агресією. Українські бренди знаходять різноманітні креативні рішення для збирання коштів на підтримку армії та потерпілих від війни українців.