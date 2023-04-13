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Ренессанс украинских брендов: как изменился отечественный fashion-бизнес во время войны

Ренессанс украинских брендов: как изменился отечественный fashion-бизнес во время войны

Киев • УНН

 • 8145893 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Военная агрессия россии в Украине нанесла большой ущерб украинскому бизнесу. В то же время для некоторых отраслей, таких как модная индустрия, кризис стал толчком для развития. Несмотря на войну, сейчас наблюдается расцвет украинских брендов. Об этом УНН рассказала основательница украинского бренда Sleeper Катя Зубарева.

Цитата

“Уход из Украины больших сетевых брендов, таких как Zara, Massimo Dutti, в том числе и люксовых брендов, спровоцировал бум маленьких бизнесов. И это своеобразный феномен - своего рода Ренессанс украинских брендов. Потому что украинская женщина, хочет быть красивой, в независимости от того, что происходит в мире. Это нас характеризует. Это явление не могло остаться вне бизнеса. Мы все наблюдаем расцвет онлайн-магазинов, в том числе в Instagram. Некоторые из них - мультибрендовые. И это уже следующий уровень - помимо компаний, которые сами создают дизайн, появляются маленькие department store, аккумулирующие у себя разные бренды. Это удивительное явление.

Мы делились этим в интервью иностранным журналистам, и они были в восторге от того, как украинский fashion-бизнес расцветает, несмотря на войну. Отмечу, что немалую роль в этом феномене сыграл Instagram, потому что он дает возможность не создавать огромные онлайн-магазины. Весь сервис, который в нашей стране на довольно высоком уровне, происходит прямо в соцсети. Магазины могут иметь небольшие стоки и быстро их продавать, часто обновлять модельный ряд, что вызывает дополнительный спрос и интерес”, - рассказала Зубарева.

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Напомним

С началом полномасштабного вторжения модная промышленность стала одним из фронтов борьбы с российской агрессией. Украинские бренды находят разнообразные креативные решения для сбора средств в поддержку армии и пострадавших от войны украинцев. 

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