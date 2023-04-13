Ренессанс украинских брендов: как изменился отечественный fashion-бизнес во время войны

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“Уход из Украины больших сетевых брендов, таких как Zara, Massimo Dutti, в том числе и люксовых брендов, спровоцировал бум маленьких бизнесов. И это своеобразный феномен - своего рода Ренессанс украинских брендов. Потому что украинская женщина, хочет быть красивой, в независимости от того, что происходит в мире. Это нас характеризует. Это явление не могло остаться вне бизнеса. Мы все наблюдаем расцвет онлайн-магазинов, в том числе в Instagram. Некоторые из них - мультибрендовые. И это уже следующий уровень - помимо компаний, которые сами создают дизайн, появляются маленькие department store, аккумулирующие у себя разные бренды. Это удивительное явление.

Мы делились этим в интервью иностранным журналистам, и они были в восторге от того, как украинский fashion-бизнес расцветает, несмотря на войну. Отмечу, что немалую роль в этом феномене сыграл Instagram, потому что он дает возможность не создавать огромные онлайн-магазины. Весь сервис, который в нашей стране на довольно высоком уровне, происходит прямо в соцсети. Магазины могут иметь небольшие стоки и быстро их продавать, часто обновлять модельный ряд, что вызывает дополнительный спрос и интерес”, - рассказала Зубарева.

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Напомним

С началом полномасштабного вторжения модная промышленность стала одним из фронтов борьбы с российской агрессией. Украинские бренды находят разнообразные креативные решения для сбора средств в поддержку армии и пострадавших от войны украинцев.