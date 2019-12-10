Реформа Зеленського знищить малий та середній алкогольний бізнес - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президентський закон про демонополізацію спиртової галузі породить хаос на вітчизняному алкогольному ринку. Таку думку у коментарі УНН висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.
Закон ухвалили під гаслами "відродити конкуренцію на ринку" шляхом "знищення" державного монополіста в обличчі ДП "Укрспирт", каже експерт. Але цього чекати не варто, оскільки після набуття законом чинності домінуюче становище на ринку отримають великі гравці, прогнозує Кочетков.
"З одного боку, влада, начебто, робить благу справу: намагається позбутися монополіста, який завжди був ласим шматком для політичних спекуляцій. Але з іншого боку, ми отримаємо повністю нерегульований ринок, який працюватиме у хаосі. Закон прийнятий поспіхом, і його норми не гарантують, що у нас буде цивілізований ринок. Існує велика ймовірність того, що у схватці за український алкогольний ринок великі гравці знищать малих", - пояснив експерт.
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Алогічною є норма закону про встановлення півторарічного мораторію на будівництво нових спиртових підприємств, продовжив Кочетков. Цього часу вкрай замало для того, щоб модернізувати старі заводи "Укрспирту" і продати їх якнайдорожче, додав він.
"Ми мали б знімати мораторій тоді, коли буде проданий останній державний спиртзавод, за дорого. Але маємо те, що маємо, і цікаво, що саме ця норма самими представниками влади достеменно не обґрунтована", - каже експерт.
Не зрозуміло також, чому влада дозволяє імпортувати в Україну спирт, додає Кочетков.
"Це якось дивно, ми ж маємо прагнути бути експортерами, а стаємо, при чому свідомо, імпортерами", - каже він.
Від ухваленого проекту ЗУ постраждає як галузь в цілому, так і кінцевий споживач, прогнозує Кочетков.
"Такі поспішні реформи, як правило, і призводять до зростання ціни, до погіршення якості продукції. Тут буде так само, тому що немає стратегії і немає кінцевої мети", - вважає він.
Нагадаємо, за словами депутата Тарути, мораторій на будівництво нових спиртзаводів мав би бути довшим – 3 роки.