Реформа Зеленского уничтожит малый и средний алкогольный бизнес - эксперт

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президентский закон о демонополизации спиртовой отрасли породит хаос на отечественном алкогольном рынке. Такое мнение в комментарии УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Закон приняли под лозунгами "возродить конкуренцию на рынке" путем "уничтожения" государственного монополиста в лице ГП "Укрспирт", говорит эксперт. Но этого ждать не стоит, поскольку после вступления закона в силу доминирующее положение на рынке получат крупные игроки, прогнозирует Кочетков.

"С одной стороны, власть якобы делает благое дело: пытается избавиться от монополиста, который всегда был лакомым куском для политических спекуляций. Но с другой стороны, мы получим полностью нерегулируемый рынок, который будет работать в хаосе. Закон принят в спешке, и его нормы не гарантируют, что у нас будет цивилизованный рынок. Существует большая вероятность того, что в схватке за украинский алкогольный рынок крупные игроки уничтожат малых", - пояснил эксперт.

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Алогичной является норма закона об установлении полуторагодичного моратория на строительство новых спиртовых предприятий, продолжил Кочетков. Этого крайне мало для того, чтобы модернизировать старые заводы "Укрспирта" и продать их подороже, добавил он.

"Мы должны снимать мораторий тогда, когда будет продан последний государственный спиртзавод, за дорого. Но имеем то, что имеем, и интересно, что именно эта норма самими представителями власти точно не обоснована", - говорит эксперт.

Непонятно также, почему власть позволяет импортировать в Украину спирт, добавляет Кочетков.

"Это странно, мы должны быть экспортерами, а становимся, причем сознательно, импортерами", - говорит он.

От принятого проекта ЗУ пострадает как отрасль в целом, так и конечный потребитель, прогнозирует Кочетков.

"Такие поспешные реформы, как правило, и приводят к росту цены, к ухудшению качества продукции. Здесь будет так же, потому что нет стратегии и нет конечной цели", - считает он.

Напомним, по словам депутата Таруты, мораторий на строительство новых спиртзаводов должен быть дольше - 3 года.

Украинские Национальные Новости

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