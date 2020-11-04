Реформа "Укроборонпрому" не просувається, а профільне міністерство не звітує про діяльність — експерт

"Це свідчить, що реформи зупинились. Вони зупинилися, і це – тривожний сигнал для іноземців. Іноземці повинні знати, куди ідуть гроші, коли вони надають допомогу або коли розмовляють про постачання чи кооперацію у виробництві тієї ж зброї або товарів подвійного призначення. Коли ми це припиняємо – для Заходу це незрозуміло, і тому вони висловлюють стурбованість", - зазначив він.

Військовий експерт вважає, що декілька місяців функціонування Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України достатньо для того, щоб його керівництво зрозуміло важливість окремих процесів.

"Я вважаю, що кілька місяців, які віце-прем'єр-міністр (Олег Уруський - ред.) попрацював, достатньо для того, щоб якщо він прагне розібратися, розібрався і хоча б надав макропоказники або макромаркери про своє міністерство для громадськості. А зараз, я так розумію, там просто йдуть домовленості: хто і як будуть ділити ці потоки, хто, кому і скільки буде відпрацьовувати. Тому він не поспішає. У нас інститут звітності перед громадянським суспільством вбитий. І тому міністр нікуди не поспішає, його ніхто не підганяє і не може змусити вийти й відзвітувати. Або хоча б сайт врешті-решт розробити та викласти туди основні процеси, які проходять у міністерстві, як це, відповідно до закону, треба робити", - пояснив експерт.

Жданов занепокоєний також і станом виконання державного оборонного замовлення на наступний рік. Він вважає, що саме у цьому полягає причина закритості та непрозорості діяльності міністерства, адже щойно відомство почне оприлюднювати показники своєї ефективності, то у суспільства з’явиться дуже багато питань до якості їхньої роботи.

"Коли вони почнуть відкриту діяльність, з'являться запити у суспільства. А там же контракти, шалені гроші… Про що розповідати українцям? Ви подивіться на державне оборонне замовлення. Навіть та відкрита частина, яку ми сьогодні бачимо – вона не виконується. Але ж якщо ми піднімемо питання і скажемо – гроші ж закладалися у бюджет? Куди вони пішли? Так от, це міністерство повинне відповідати на такі запитання, а воно – мовчить. Коли люди побачать, за якими цінами, хто замовник, за якими цінами та скільки посередників між міністерством…. Це одразу наштовхне на думку, що треба, щоб там НАБУ попрацювало", - впевнений військовий експерт.

Нагадаємо, посли країн G7 закликали концерн "Укроборонпром" продовжувати реформи корпоративного управління.

Відхилення від цього шляху реформ вони вважають втраченою можливістю для України привести свій оборонний сектор у відповідність до міжнародних стандартів.