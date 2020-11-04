Реформа "Укроборонпрома" не продвигается, а профильное министерство не отчитывается о деятельности - эксперт

"Это свидетельствует, что реформы остановились. Они остановились, и это - тревожный сигнал для иностранцев. Иностранцы должны знать, куда идут деньги, когда они оказывают помощь или когда говорят о поставках или кооперации в производстве того же оружия или товаров двойного назначения. Когда мы это прекращаем - для Запада это непонятно, и поэтому они выражают обеспокоенность", - отметил он.

Военный эксперт считает, что несколько месяцев функционирования Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины достаточно для того, чтобы его руководство поняло важность отдельных процессов.

"Я считаю, что за нескольких месяцев, которые вице-премьер-министр (Олег Уруский - ред.) поработал, достаточно для того, чтобы если он хочет разобраться, разобрался и хотя бы предоставил макропоказатели или макромаркеры о своем министерстве для общественности. А сейчас, я так понимаю, там просто идут договоренности: кто и как будет делить эти потоки, кто, кому и сколько отрабатывать. Поэтому он не спешит. У нас институт отчетности перед обществом убит. И поэтому министр никуда не спешит, его никто не подгоняет и не может заставить выйти и отчитаться. Или хотя бы сайт в конце концов разработать и выложить туда основные процессы, которые проходят в министерстве, как это, согласно закону, надо делать", - пояснил эксперт.

Жданов обеспокоен также и состоянием выполнения государственного оборонного заказа на следующий год. Он считает, что именно в этом заключается причина закрытости и непрозрачности деятельности министерства, ведь только ведомство начнет обнародовать показатели своей эффективности, то у общества появится очень много вопросов к качеству их работы.

"Когда они начнут открытую деятельность, появятся запросы в жизни общества. А там же контракты, бешеные деньги... О чем рассказывать украинцам? Вы посмотрите на государственный оборонный заказ. Даже и открытая часть, которую мы сегодня видим - она не выполняется. Но если мы поднимем вопрос и скажем - деньги же закладывались в бюджет? Куда они пошли? Так вот, это министерство должно отвечать на такие вопросы, а оно - молчит. Когда люди увидят, по каким ценам, кто заказчик, по каким ценам и сколько посредников между министерством.... Это сразу натолкнет на мысль, что надо, чтобы там НАБУ поработало", - уверен военный эксперт.

Напомним, послы стран G7 призвали концерн "Укроборонпром" продолжать реформы корпоративного управления.

Отклонение от этого пути реформ они считают утраченной возможностью для Украины привести свой оборонный сектор в соответствие с международными стандартами.