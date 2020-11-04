Реформа "Укроборонпрома" не продвигается, а профильное министерство не отчитывается о деятельности - эксперт

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 1645 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 31684 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 101165 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 74893 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 108558 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 86764 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 95225 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102367 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101282 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101189 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 44636 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 77324 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 61371 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 98750 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 30862 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 101165 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 108558 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 372519 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 323809 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 477441 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 30895 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 128057 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 205584 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 232538 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 211364 просмотра
Актуальное
Реформа "Укроборонпрома" не продвигается, а профильное министерство не отчитывается о деятельности - эксперт

Реформа "Укроборонпрома" не продвигается, а профильное министерство не отчитывается о деятельности - эксперт

Киев  •  УНН

 • 10542 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Послы стран G7 призвали "Укроборонпром" продолжать реформы корпоративного управления, чтобы способствовать активизации оборонной отрасли Украины. Это, безусловно, должно стать тревожным сигналом того, что реформа "Укроборонпрома" не продвигается, а деятельность Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины непонятна и непрозрачна, рассказал УНН военный эксперт Олег Жданов.

"Это свидетельствует, что реформы остановились. Они остановились, и это - тревожный сигнал для иностранцев. Иностранцы должны знать, куда идут деньги, когда они оказывают помощь или когда говорят о поставках или кооперации в производстве того же оружия или товаров двойного назначения. Когда мы это прекращаем - для Запада это непонятно, и поэтому они выражают обеспокоенность", - отметил он.

Военный эксперт считает, что несколько месяцев функционирования Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины достаточно для того, чтобы его руководство поняло важность отдельных процессов.

"Я считаю, что за нескольких месяцев, которые вице-премьер-министр (Олег Уруский - ред.) поработал, достаточно для того, чтобы если он хочет разобраться, разобрался и хотя бы предоставил макропоказатели или макромаркеры о своем министерстве для общественности. А сейчас, я так понимаю, там просто идут договоренности: кто и как будет делить эти потоки, кто, кому и сколько отрабатывать. Поэтому он не спешит. У нас институт отчетности перед обществом убит. И поэтому министр никуда не спешит, его никто не подгоняет и не может заставить выйти и отчитаться. Или хотя бы сайт в конце концов разработать и выложить туда основные процессы, которые проходят в министерстве, как это, согласно закону, надо делать", - пояснил эксперт.

Жданов обеспокоен также и состоянием выполнения государственного оборонного заказа на следующий год. Он считает, что именно в этом заключается причина закрытости и непрозрачности деятельности министерства, ведь только ведомство начнет обнародовать показатели своей эффективности, то у общества появится очень много вопросов к качеству их работы.

"Когда они начнут открытую деятельность, появятся запросы в жизни общества. А там же контракты, бешеные деньги... О чем рассказывать украинцам? Вы посмотрите на государственный оборонный заказ. Даже и открытая часть, которую мы сегодня видим - она не выполняется. Но если мы поднимем вопрос и скажем - деньги же закладывались в бюджет? Куда они пошли? Так вот, это министерство должно отвечать на такие вопросы, а оно - молчит. Когда люди увидят, по каким ценам, кто заказчик, по каким ценам и сколько посредников между министерством.... Это сразу натолкнет на мысль, что надо, чтобы там НАБУ поработало", - уверен военный эксперт.

Напомним, послы стран G7 призвали концерн "Укроборонпром" продолжать реформы корпоративного управления.

Отклонение от этого пути реформ они считают утраченной возможностью для Украины привести свой оборонный сектор в соответствие с международными стандартами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы