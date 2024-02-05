Речник Президента пояснив заяву Зеленського про фронт: Не йшлося про "патову ситуацію"
Київ • УНН
Речник уточнив, що президент Зеленський не заявляв про "патову ситуацію" на фронті, як про це повідомляли деякі ЗМІ.
Президент України Володимир Зеленський не заявляв про "патову ситуацію" на фронті, зауважив речник голови держави Сергій Никифоров, повідомляє УНН.
В інтерв’ю Президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто "патову" ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні
Він зазначив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову".
Контект
Низка ЗМІ невірно інтерпретували слова Президента в інтерв’ю італійському телеканалу і написали, що на фронті з наземною операцією склалася "патова ситуація"
Доповнення
Президент Зеленський заявив, що, хоча росія наразі окупувала близько 26% території України, Україні вдалося зупинити подальше просування російських військ.