Спикер Президента объяснил заявление Зеленского о фронте: Речь не шла о "патовой ситуации"

Президент Украины Владимир Зеленский не заявлял о "патовой ситуации" на фронте, отметил спикер главы государства Сергей Никифоров, сообщает УНН.

В интервью Президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге - написал Никифоров в соцсетях.

Он отметил, что это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую".

Контект

Ряд СМИ неверно интерпретировали слова Президента в интервью итальянскому телеканалу и написали, что на фронте с наземной операцией сложилась "патовая ситуация"

Дополнение

Президент Зеленский заявил, что, хотя россия сейчас оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.