Речник ПС ЗСУ про рекордну кількість тривог 24 серпня: росіяни багато разів імітували вильоти літаків

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"Кількість тривог зумовлена тим, що окрім бойових застосувань, ракетних ударів, росія здійснювала багато імітаційних вильотів. Це вильоти групи літаків з певних районів. В основному це аеродром "Шайковка" для Ту-22М3, а також район півночі Каспійського моря для літаків Ту-95МС",- розповів Ігнат.

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Речник ПС ЗСУ зазначив, що ворожі літаки злітали, робили певні маневри в повітрі й у такий спосіб імітували завдання ракетного удару.

Доповнення

Ігнат розповів, що в День Незалежності України, 24 серпня, було зафіксовано високу активність авіації російської армії - приблизно 200 вильотів.