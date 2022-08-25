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Спикер ПС ВСУ о рекордном количестве тревог 24 августа: россияне много раз имитировали вылеты самолетов

Киев • УНН

 • 86101 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Большое количество воздушных тревог в День Независимости Украины было связано с тем, что российские выйска совершали много имитационных вылетов самолетов. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Спикер ПС ВСУ о рекордном количестве тревог 24 августа: россияне много раз имитировали вылеты самолетов

Цитата

"Количество тревог обусловлено тем, что кроме боевых применений, ракетных ударов, россия совершала много имитационных вылетов. Это вылеты группы самолетов из определенных районов. В основном это аэродром "Шайковка" для Ту-22М3, а также район севера Каспийского моря для самолетов Ту-95МС", - рассказал Игнат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В День Независимости тревогу в украинских регионах объявляли 189 раз

Детали

Спикер ПС ВСУ отметил, что вражеские самолеты взлетали, совершали определенные маневры в воздухе и таким образом имитировали нанесение ракетного удара.

Дополнение

Игнат рассказал, что в День Независимости Украины, 24 августа, была зафиксирована высокая активность авиации российской армии – примерно 200 вылетов.

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