Речник Повітряних Сил ЗСУ: по будинку в Дніпрі поцілила ракета, яку називають "убивцею авіаносців"

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 17318 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 37843 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 46290 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 56564 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 98074 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 57258 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 119620 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 84638 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 64618 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119958 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 60942 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 49582 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 117397 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 53749 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 50315 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 98074 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 118218 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 119621 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 236424 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 284884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 50854 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 54271 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 33396 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 37429 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 52666 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Речник Повітряних Сил ЗСУ: по будинку в Дніпрі поцілила ракета, яку називають "убивцею авіаносців"

Київ • УНН

 • 538882 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Російські окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Речник Повітряних Сил ЗСУ: по будинку в Дніпрі поцілила ракета, яку називають "убивцею авіаносців"

Цитата

“Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі — це ракета Х-22, випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет. Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку. Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди... Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту”, — сказав він.

Ігнат додав, що у суботу по Києву й Харкову окупанти били зенітними ракетами, які призначені для ураження повітряних цілей і які є дуже небезпечними для населення.

“Чому це терористи, чому це нелюди? Тому що почали ракетами, які є зенітні, С-400 або С-300... Вже встановлено тип ракет, якими били по Києву. Це ті ракети, якими б’ють постійно по східних регіонах нашої держави, це й Харківщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина страждає фактично щодня від цих ракет. Вже і з північного напрямку почалися ці напади. Чому ми називаємо це зброєю терористів? Тому що ракети призначені для ураження повітряних цілей з тисячами вражаючих елементів для того, щоб знищувати літак, ракету, БПЛА чи гелікоптер. Ці уламки летять на сотні метрів, вражають мирне населення. По містах стріляти — це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні (14 січня — ред.) били по Києву. І по Харкову теж були цієї доби удари саме цими комплексами”, — наголосив він.

Доповнення

Під час масованого ракетного удару рф українські військові знищили 25 із 38 ракет різних типів.

Нагадаємо

14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 12 людей загинули.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24