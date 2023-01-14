Речник Повітряних Сил ЗСУ: по будинку в Дніпрі поцілила ракета, яку називають "убивцею авіаносців"

Цитата

“Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі — це ракета Х-22, випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет. Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку. Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди... Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту”, — сказав він.

Ігнат додав, що у суботу по Києву й Харкову окупанти били зенітними ракетами, які призначені для ураження повітряних цілей і які є дуже небезпечними для населення.

“Чому це терористи, чому це нелюди? Тому що почали ракетами, які є зенітні, С-400 або С-300... Вже встановлено тип ракет, якими били по Києву. Це ті ракети, якими б’ють постійно по східних регіонах нашої держави, це й Харківщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина страждає фактично щодня від цих ракет. Вже і з північного напрямку почалися ці напади. Чому ми називаємо це зброєю терористів? Тому що ракети призначені для ураження повітряних цілей з тисячами вражаючих елементів для того, щоб знищувати літак, ракету, БПЛА чи гелікоптер. Ці уламки летять на сотні метрів, вражають мирне населення. По містах стріляти — це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні (14 січня — ред.) били по Києву. І по Харкову теж були цієї доби удари саме цими комплексами”, — наголосив він.

Доповнення

Під час масованого ракетного удару рф українські військові знищили 25 із 38 ракет різних типів.

Нагадаємо

14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 12 людей загинули.