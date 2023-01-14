Спикер Воздушных Сил ВСУ: по дому в Днепре попала ракета, которую называют "убийцей авианосцев"

Цитата

“Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре — это ракета Х-22, выпущенная с дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего 5 пусков этих ракет. Что это за ракета? Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге. Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселённому городу, где люди... Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту”, — сказал он.

Игнат добавил, что в субботу по Киеву и Харькову оккупанты били зенитными ракетами, которые предназначены для поражения воздушных целей и которые являются очень опасными для населения.

“Почему это террористы, почему это нелюди? Потому что начали ракетами, которые есть зенитные, С-400 или С-300... Уже установлен тип ракет, которыми били по Киеву. Это те ракеты, которыми бьют постоянно по восточным регионам нашего государства, это и Харьковщина, Николаевщина, Днепропетровщина страдает фактически ежедневно от этих ракет. Уже и с северного направления начались эти нападения. Почему мы называем это оружием террористов? Потому что ракеты предназначены для поражения воздушных целей с тысячами поражающих элементов для того, чтобы уничтожать самолет, ракету, БПЛА или вертолет. Эти осколки летят на сотни метров, поражают мирное население. По городам стрелять — это чистой воды терроризм. Этими ракетами сегодня (14 января — ред.) били по Киеву. И по Харькову тоже были в эти сутки удары именно этими комплексами”, — подчеркнул он.

Дополнение

Во время массированного ракетного удара рф украинские военные уничтожили 25 из 38 ракет разных типов.

Напомним

14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Днепре российская ракета попала в жилой дом.

В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 12 человек погибли.