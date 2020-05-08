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Реальна кількість населення Севастополя за 6 років окупації зросла на близько 80% - Мінреінтеграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. За 6 років окупації номінальна кількість населення Севастополя зросла на 15%, а реальна - на близько 80%. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Реальна кількість населення Севастополя за 6 років окупації зросла на близько 80% - Мінреінтеграції

"За 6 років окупації номінальне населення Севастополя зросло на 15%, а реальне – на майже 80%. Значна частина нових мешканців – це військовослужбовці окупаційного контингенту, співробітники силових органів РФ та члени їхніх родин. З урахуванням виїзду з Севастополя частини громадян України, які не сприйняли окупацію, йдеться про свідому істотну заміну населення державою-окупантом, що є порушення міжнародного гуманітарного права і прирівнюється до військового злочину", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що до такого висновку Мінреінтеграції дійшло на основі заяви "очільника" російської окупаційної адміністрації у місті Севастополі Михайла Развозжаєва, який повідомив, що, згідно з аналізом споживання води та хлібу, у Севастополі проживає 700 тис. осіб. При цьому, станом на 1 січня 2014 року, кількість населення у Севастополі складала 393 тис. осіб, а на 1 січня 2020 року "російська статистика" зазначала, що у місті офіційно мешкає 450 тис. осіб.

Нагадаємо, мілітаризація окупованого Криму Росією створює загрозу поширення епідемії коронавірусу.

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