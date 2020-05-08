Реальная численность населения Севастополя за 6 лет оккупации возросла на около 80% - Минреинтеграции

"За 6 лет оккупации номинальное населения Севастополя возросло на 15%, а реальное - почти на 80%. Значительная часть новых жителей - это военнослужащие оккупационного контингента, сотрудники силовых органов РФ и члены их семей. С учетом выезда из Севастополя части граждан Украины, которые не восприняли оккупацию, речь идет о сознательной существенной замене населения государством-оккупантом, что есть нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению", - говорится в сообщении.

Указано, что к такому выводу Минреинтеграции дошло на основе заявления "главы" русской оккупационной администрации в городе Севастополе Михаила Развозжаева, который сообщил, что, согласно анализу потребления воды и хлеба, в Севастополе проживает 700 тыс. человек. При этом по состоянию на 1 января 2014 года, численность населения в Севастополе составляла 393 тыс. человек, а на 1 января 2020 года "российская статистика" отмечала, что в городе официально проживает 450 тыс. человек.

Напомним, милитаризация оккупированного Крыма Россией создает угрозу распространению эпидемии коронавируса.