Реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС – Зеленський

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський привітав українців із початком переговорів про вступ до ЄС, розповів про звільнення полонених та про насичений день для України, передає УНН.

Деталі

УНН публікує звернення Володимира Зеленського за 25 червня.

Дорогі українці, українки! Сьогодні дуже насичений день.

Офіційно розпочали перемовини з Євросоюзом щодо членства. Це історичний результат. Ми довго до цього йшли, і зараз першу міжурядову конференцію провели, і точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір – договір про вступ України.

Друге за сьогодні – наша юридична битва. Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських убивць. Шойгу, Герасимов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати.

Третє – це справедливий мир для України, наші кроки, щоб була повністю відновлена безпека. Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру.

І, як і обіцяли, ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей із російського полону додому, в Україну. Кожного й кожну. Ні про кого не забуваємо. Сьогодні ще 90 українських родин щасливі. 90 воїнів повернули з полону. Захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, із різних напрямків фронту. Це армійці, нацгвардійці, прикордонники, ВМС. Більшість – рядові та сержанти. І так само повернемо всіх інших. Про кожного шукаємо правду – де людина, у якому стані, що потрібно для повернення. Дякую нашій команді, яка працює для обмінів. Єрмак, Буданов, Малюк, Лубінець, Клименко – хлопці, дякую! Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою. Продовжуємо цю роботу.

Дякую всім, хто вірить, б’ється, допомагає та працює заради того, щоб в України були такі результати – у захисті наших людей, у зміцненні нашої держави та в наближенні нашого миру. Миру, на який українці заслуговують!

Слава Україні!

Стефанішина про вступ до ЄС: Україна має виконати ще низку зобов'язань, як практичних, так і політичних