В вечернем обращении президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с началом переговоров о вступлении в ЕС, рассказал об освобождении пленных и о насыщенном дне для Украины, передает УНН.

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УНН публикует обращение Владимира Зеленского за 25 июня.

Дорогие украинцы, украинки! Сегодня очень насыщенный день.

Официально начали переговоры с Евросоюзом о членстве. Это исторический результат. Мы долго к этому шли, и сейчас первую межправительственную конференцию провели, и точно реализуем все, что нужно, чтобы пройтись каждым разделом наших отношений с ЕС и создать договор – Договор о вступлении Украины.

Второе за сегодня - наша юридическая битва. Есть новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских убийц. Шойгу, Герасимов-ваш путь в Гаагу открыт. Также есть решение Европейского суда по правам человека относительно ответственности России за все содеянное в нашем Крыму против людей и против закона. Оккупант будет за это отвечать.

Третье-это справедливый мир для Украины, наши шаги, чтобы была полностью восстановлена безопасность. После саммита мира есть уже восьмой участник, присоединившийся к совместному коммюнике, и мы только увеличиваем давление на Россию ради честного окончания этой войны. И готовим рабочие группы. Уже с июля-Новая конкретика ради мира.

И, как и обещали, мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей из российского плена домой, в Украину. Каждого и каждую. Ни о ком не забываем. Сегодня еще 90 украинских семей счастливы. 90 воинов вернули из плена. Защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, с разных направлений фронта. Это армейцы, нацгвардейцы, пограничники, ВМС. Большинство-рядовые и сержанты. И так же вернем всех остальных. О каждом ищем правду - где человек, в каком состоянии, что нужно для возвращения. Спасибо нашей команде, которая работает для обмена. Ермак, Буданов, малыш, Лубинец, Клименко-ребята, спасибо! Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным. Продолжаем эту работу.

Спасибо всем, кто верит, дерется, помогает и работает ради того, чтобы у Украины были такие результаты – в защите наших людей, в укреплении нашего государства и в приближении нашего мира. Мира, которого украинцы заслуживают!

Слава Украине!

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