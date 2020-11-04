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Разумков зібрав голів фракцій на нараду у своєму кабінеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву у засіданні парламенту та запросив голів депутатських фракцій та груп зібратися в його кабінеті на нараду, передає кореспондент УНН.

“Оголошується перерва до 12:30. Голів депутатських фракцій та груп чекаю в себе в кабінеті”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні планує розглянути законопроект щодо соціального захисту населення в період карантину, введеного через поширення коронавірусу.

Також парламентарі планують розглянути законопроекти щодо окремих положень проходження служби у Службі судової охорони, про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо ринку природного газу.

Також ВР у другому читанні повернеться до законопроектів щодо підстав відсутності нардепів на пленарних засіданнях, щодо рівних можливостей батьків на догляд за дитиною.

Додамо, що в порядку денному немає законопроекту про е-декларування, який був поданий головою ВРУ Дмитром Разумковим.

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