Разумков собрал глав фракций на совещание в своем кабинете
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании парламента и пригласил председателей депутатских фракций и групп собраться в его кабинете на совещание, передает корреспондент УНН.
"Объявляется перерыв до 12:30. Председателей депутатских фракций и групп жду у себя в кабинете", - сказал Разумков.
Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект по социальной защите населения в период карантина, введенного из-за распространения коронавируса.
Также парламентарии планируют рассмотреть законопроекты относительно отдельных положений прохождения службы в Службе судебной охраны, об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно рынка природного газа.
Также ВР во втором чтении вернется к законопроектам относительно оснований отсутствия нардепов на пленарных заседаниях, относительно равных возможностей родителей по уходу за ребенком.
Добавим, что в повестке дня нет законопроекта об э-декларировании, который был представлен председателем ВРУ Дмитрием Разумковым.