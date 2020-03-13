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Разумков заявив, що немає підстав для запровадження надзвичайного стану в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що наразі не бачить підстав для введення надзвичайного стану на національному рівні. Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу Newsone, передає УНН.

“Я думаю, що сьогодні підстав для впровадження надзвичайного стану немає. Ми будемо робити усе для того, щоб такі підстави і не з’являлися”, — сказав він.

Перед цим рішення про НС не ухвалили на засіданні РНБО України.

Нагадаємо, починаючи з 14 березня у Чернівецькій області запровадять надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.

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