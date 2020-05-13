Разумков сьогодні скликатиме ще одне позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков сьогодні скликатиме ще одне позачергове засідання на вимогу 150 народних депутатів. Про це він заявив на засіданні ВР, передає кореспондент УНН.
“У нас сьогодні зібрали 150 підписів щоб ми прийняли постанову ВР щодо підтримки санкцій інтернет сервісів російських. Строк закінчується 15 травня. Щоб не збиратись в понеділок я пропоную сьогодні останнім питанням скликати нову позачергову і просто проголосувати про це. Прошу підтримати”, - сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Баканов запропонував заборонити російські соцмережі ще на три роки
Так, Разумков доручив Апарату ВР підготувати відповідне розпорядження.
“Якщо ніхто не заперечує, я можу видати розпорядження про скликання позачергового засідання сьогодні”, - додав Разумков.
Нагадаємо, Кіберфахівці СБУ блокували діяльність групи інтернет-агітаторів з Хмельницька та Івано-Франківська, які поширювали заклики до зміни державних кордонів України та повалення влади під керівництвом російських кураторів.