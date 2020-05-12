СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів, які закликали до зміни кордонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Кіберфахівці СБУ блокували діяльність групи інтернет-агітаторів з Хмельницька та Івано-Франківська, які поширювали заклики до зміни державних кордонів України та повалення влади під керівництвом російських кураторів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність групи інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували у соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під "прикриттям" української SMM-структури. В інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантинні обмеження через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Та головне – агітатори інспірували протести та просували ідеї федералізації України.
"Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтверджують: вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу. Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри, тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у місті Коростишів на Житомирщині викрили жінку, яка через соціальні мережі пропагувала насильницьку зміну державної влади.