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СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов, призывавших к изменению границ Украины

Киев • УНН

 • 10895 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Кибер-специалисты СБУ блокировали деятельность группы интернет-агитаторов из Хмельницкого и Ивано-Франковска, которые распространяли призывы к изменению государственных границ Украины и свержения власти под руководством российских кураторов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ разоблачила пророссийских интернет-агитаторов, призывавших к изменению границ Украины

"Кибер-специалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению государственных границ и власти", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского толка. Злоумышленники действовали под "прикрытием" украинский SMM-структуры. В интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине о COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное - агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины.

"Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтверждают: они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя. Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства. Следственные действия происходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в городе Коростышев Житомирской области разоблачили женщину, которая через социальные сети пропагандировала насильственное изменение государственной власти.

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