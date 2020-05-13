Разумков сегодня будет созывать еще одно внеочередное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков сегодня будет созывать еще одно внеочередное заседание по требованию 150 народных депутатов. Об этом он заявил на заседании ВР, передает корреспондент УНН.
"У нас сегодня собрали 150 подписей чтобы мы приняли постановление ВР о поддержке санкций интернет сервисов российских. Срок истекает 15 мая. Чтобы не собираться в понедельник я предлагаю сегодня последним вопросом созвать новую внеочередную и просто проголосовать об этом. Прошу поддержать", - сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Так, Разумков поручил Аппарату ВР подготовить соответствующее распоряжение.
"Если никто не возражает, я могу выдать распоряжение о созыве внеочередного заседания сегодня", - добавил Разумков.
Напомним, киберспециалисты СБУ блокировали деятельность группы интернет-агитаторов из Хмельницкого и Ивано-Франковска, которые распространяли призывы к изменению государственных границ Украины и свержения власти под руководством российских кураторов.