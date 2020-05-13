Разумков сегодня будет созывать еще одно внеочередное заседание

"У нас сегодня собрали 150 подписей чтобы мы приняли постановление ВР о поддержке санкций интернет сервисов российских. Срок истекает 15 мая. Чтобы не собираться в понедельник я предлагаю сегодня последним вопросом созвать новую внеочередную и просто проголосовать об этом. Прошу поддержать", - сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баканов предложил запретить российские соцсети еще на три года

Так, Разумков поручил Аппарату ВР подготовить соответствующее распоряжение.

"Если никто не возражает, я могу выдать распоряжение о созыве внеочередного заседания сегодня", - добавил Разумков.

Напомним, киберспециалисты СБУ блокировали деятельность группы интернет-агитаторов из Хмельницкого и Ивано-Франковска, которые распространяли призывы к изменению государственных границ Украины и свержения власти под руководством российских кураторов.