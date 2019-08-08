Разумков розповів про роль Зеленського у формуванні порядку денного парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Позиція Президента України Володимира Зеленського і позиція партії "Слуга народу" як частини команди Президента не можуть відрізнятися, але попри це дискусія можлива. Про це заявив очільник партії Дмитро Разумков в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
"Позиція Президента і позиція партії "Слуга народу" як частини команди Президента - вони ж не можуть відрізнятися. Впевнений, що по деяких позиціях можлива дискусія, але вона буде відкритою", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, якою буде роль Президента і його Офісу у формуванні порядку денного парламенту.
За його словами, треба працювати у форматі "Офіс Президента і Президент - Верховна Рада - Кабмін".
"Лише у співпраці ми зможемо досягнути змін, які потребує суспільство", - додав він.
Крім того, Разумков заперечно відповів на запитання щодо того, чи скидатимуть з Офісу Президента "якісь вордівські файли для затвердження".
"Так не буде", - сказав він.
"Але Офіс Президента сьогодні і, я впевнений, і надалі не робитиме нічого, що негативно впливатиме на суспільство", - висловився Разумков.
Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Зеленський не буде влаштовувати диктатуру у Верховній Раді.