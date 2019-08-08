Разумков розповів про роль Зеленського у формуванні порядку денного парламенту

"Позиція Президента і позиція партії "Слуга народу" як частини команди Президента - вони ж не можуть відрізнятися. Впевнений, що по деяких позиціях можлива дискусія, але вона буде відкритою", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, якою буде роль Президента і його Офісу у формуванні порядку денного парламенту.

За його словами, треба працювати у форматі "Офіс Президента і Президент - Верховна Рада - Кабмін".

"Лише у співпраці ми зможемо досягнути змін, які потребує суспільство", - додав він.

Крім того, Разумков заперечно відповів на запитання щодо того, чи скидатимуть з Офісу Президента "якісь вордівські файли для затвердження".

"Так не буде", - сказав він.

"Але Офіс Президента сьогодні і, я впевнений, і надалі не робитиме нічого, що негативно впливатиме на суспільство", - висловився Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Зеленський не буде влаштовувати диктатуру у Верховній Раді.