Разумков рассказал о роли Зеленского в формировании повестки дня парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Позиция Президента Украины Владимира Зеленского и позиция партии "Слуга народа" как части команды Президента не могут отличаться, но несмотря на это дискуссия возможна. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина, передает УНН.
"Позиция Президента и позиция партии "Слуга народа" как части команды Президента - они же не могут отличаться. Уверен, что по некоторым позициям возможна дискуссия, но она будет открытой", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, какой будет роль Президента и его офиса в формировании повестки дня парламента.
По его словам, нужно работать в формате "Офис Президента и Президент - Верховная Рада - Кабмин".
"Только в сотрудничестве мы сможем достичь изменений, в которых нуждается общество", - добавил он.
Кроме того, Разумков отрицательно ответил на вопрос относительно того, будут ли сбрасывать с Офиса Президента "какие вордовских файлы для утверждения".
"Так не будет", - сказал он.
"Но Офис Президента сегодня и, я уверен, и в дальнейшем не будет делать ничего, что будет негативно влиять на общество", - высказался Разумков.
Напомним, ранее Разумков заявил, что Зеленский не устроит диктатуру в Верховной Раде.