Разумков рассказал о роли Зеленского в формировании повестки дня парламента

КИЕВ. 8 августа. УНН. Позиция Президента Украины Владимира Зеленского и позиция партии "Слуга народа" как части команды Президента не могут отличаться, но несмотря на это дискуссия возможна. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина, передает УНН.