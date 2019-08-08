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Разумков рассказал о роли Зеленского в формировании повестки дня парламента

Разумков рассказал о роли Зеленского в формировании повестки дня парламента

Киев  •  УНН

 • 11408 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Позиция Президента Украины Владимира Зеленского и позиция партии "Слуга народа" как части команды Президента не могут отличаться, но несмотря на это дискуссия возможна. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина, передает УНН.

"Позиция Президента и позиция партии "Слуга народа" как части команды Президента - они же не могут отличаться. Уверен, что по некоторым позициям возможна дискуссия, но она будет открытой", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, какой будет роль Президента и его офиса в формировании повестки дня парламента.

По его словам, нужно работать в формате "Офис Президента и Президент - Верховная Рада - Кабмин".

"Только в сотрудничестве мы сможем достичь изменений, в которых нуждается общество", - добавил он.

Кроме того, Разумков отрицательно ответил на вопрос относительно того, будут ли сбрасывать с Офиса Президента "какие вордовских файлы для утверждения".

"Так не будет", - сказал он.

"Но Офис Президента сегодня и, я уверен, и в дальнейшем не будет делать ничего, что будет негативно влиять на общество", - высказался Разумков.

Напомним, ранее Разумков заявил, что Зеленский не устроит диктатуру в Верховной Раде.

Украинские Национальные Новости

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