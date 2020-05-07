Разумков розповів послам "Великої сімки" про важливість збереження санкцій на тлі пандемії

"Сьогодні в умовах і пандемії, і війни, і окупації наших територій нам дуже важливо зберігати міжнародну підтримку та санкції, що допомагають стримувати збройну агресію проти нашої держави", - зазначив Разумков.

Повідомляється, що під час зустрічі було обговорено ситуацію в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та викликами, що в результаті постануть перед державою. Голова Верховної Ради зазначив, що лише солідарність і направлені на розвиток та захист країни дії зможуть подолати ту проблему, з якою сьогодні зіткнулося суспільство.

Також Разумков також підкреслив, що після виходу з карантину країні буде непросто повертатися до сталого економічного розвитку.

"З урахуванням тих проблем, що і так були, а також наслідків пандемії, це буде досить серйозним викликом для України. Буде збільшуватися показник безробіття, як і в багатьох інших країнах, тому лише об’єднавши зусилля наших держав, ми зможемо вийти з цієї ситуації", - наголосив голова парламенту.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили хід реалізації реформ в Україні. Як зауважив голова Верховної Ради, для країни важливо та принципово продовжувати реформи, що вже розпочаті.

Нагадаємо, у "Великій сімці" попередили Україну про втрату підтримки у разі порушення незалежності НАБУ.