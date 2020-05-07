Разумков рассказал послам "Большой семерки" о важности сохранения санкций на фоне пандемии

"Сегодня в условиях и пандемии, и войны, и оккупации наших территорий нам очень важно сохранять международную поддержку и санкции, которые помогают сдерживать вооруженную агрессию против нашего государства", - отметил Разумков.

Сообщается, что во время встречи была обсуждена ситуация в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции и вызовами, которые в результате предстанут перед государством. Глава Верховной Рады отметил, что только солидарность и направленные на развитие и защиту страны действия смогут преодолеть ту проблему, с которой сегодня столкнулось общество.

Также Разумков также подчеркнул, что после выхода из карантина стране будет непросто возвращаться к устойчивому экономическому развитию.

"С учетом тех проблем, которые и так были, а также последствий пандемии, это будет достаточно серьезным вызовом для Украины. Будет увеличиваться показатель безработицы, как и во многих других странах, поэтому только объединив усилия наших государств, мы сможем выйти из этой ситуации", - отметил глава парламента.

Кроме того, участники встречи обсудили ход реализации реформ в Украине. Как отметил глава Верховной Рады, для страны важно и принципиально продолжать реформы, которые уже начаты.

Напомним, в "Большой семерке" предупредили Украину о потере поддержки в случае нарушения независимости НАБУ.