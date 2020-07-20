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Разумков розповів, чи існує досі "монобільшість" у ВР

Разумков розповів, чи існує досі "монобільшість" у ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. В українському парламенті досі існує монобільшість, показником цього є прийняття менш ніж за рік понад 140 проектів законів. Про це на пресконференції щодо підсумків роботи парламенту сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Монобільшість сьогодні є, вона продовжує працювати і останнє голосування є тому підтвердженням. Я думаю, ви бачили голосування і за голову Нацбанку України - проголосувало більш ніж… якщо я не помиляюсь, 226, плюс голова Верховної Ради Разумков, перший заступник голови Верховної Ради Стефанчук – це 228. Для прийняття рішення достатньо було 226. Така сама ситуація з Піщанською (нова голова АМКУ - Ольга Піщанська - ред.), за яку вистачало голосів монокоаліції", - сказав Разумков.

З його слів, є багато законопроектів, які приймаються голосами коаліції, і є багато законопроектів, які підтримуються іншими політичними силами, які представлені у Верховній Раді України.

"Я це оцінюю позитивно. Якщо я не помиляюсь, за це скликання ВР менше ніж за рік, тому що рік буде 29 серпня, ВР 9-го скликання більш ніж 300 голосами прийняла 143 закони. Для порівняння, 8-ме скликання, по різним оцінкам, прийняло близько 30 законів, всього", - зазначив очільник ВР.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.

Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.

Українські Національні Новини

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