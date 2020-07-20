Разумков рассказал, существует ли до сих пор "монобольшинство" в ВР

"Монобольшинство сегодня, оно продолжает работать и последнее голосование является тому подтверждением. Я думаю, вы видели голосования и за главу Нацбанка Украины - проголосовало более... если я не ошибаюсь, 226, плюс глава Верховной Рады Разумков, первый заместитель главі Верховной Рады Стефанчук - это 228. Для принятия решения достаточно было 226. Такая же ситуация с Пищанской (новая глава АМКУ - Ольга Пещанская - ред.), за которую хватало голосов монокоалиции", - сказал Разумков.

По его словам, есть много законопроектов, принимаемых голосами коалиции, и есть много законопроектов, которые поддерживаются другими политическими силами, которые представлены в Верховной Раде Украины.

"Я это оцениваю положительно. Если я не ошибаюсь, за этот созыв ВР меньше чем за год, потому что год будет 29 августа, ВР 9-го созыва более чем 300 голосами приняла 143 закона. Для сравнения, 8-ой созыв, по разным оценкам, принял около 30 законов, всего", - отметил глава ВР.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.