Разумков: реформу децентрелазіації треба завершити якомога швидше
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Реформа децентралізації є однією з успішних й має бути якомога швидше завершена. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Реформу децентралізація ми не можемо назвати завершеною... Це одна з небагатьох, яка є достатньо успішною... Теоретично, треба довести (до завершення — ред) реформу децентралізації якомога швидше”, — сказав Д. Разумков.
За словами Д. Разумкова, реформа децентралізації в ряді регіонів демонструє позитивні результати.
“Дуже часто ми стикаємось з проблемою людини, а не проблемою реформи, інколи непрофесіоналізм впливає дуже сильно”, — пояснив голова ВР.
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Нагадаємо, в уряді назвали пріоритетом реформу ринку праці.