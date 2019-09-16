Разумков: реформу децентрелазиации надо завершить как можно скорее
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Реформа децентрализации является одной из успешных и должно быть как можно скорее завершена. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Реформу децентрализации мы не можем назвать завершенной... Это одна из немногих, которая является достаточно успешной... Теоретически, надо довести (до завершения — ред) реформу децентрализации как можно скорее”, — сказал Д. Разумков.
По словам Разумкова, реформа децентрализации в ряде регионов демонстрирует положительные результаты.
“Очень часто мы сталкиваемся с проблемой человека, а не проблемой реформы, иногда непрофессионализм влияет очень сильно”, — пояснил председатель ВР.
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Напомним, в правительстве назвали приоритетом реформу рынка труда.