Разумков пояснив, чому Рада провалила звернення до парламентів світу до 75-ї річниці завершення Другої світової

“Це було рішення парламенту. Ця постанова не була підтримана. Я думаю, що так, як 8 і 9 травня сприймаються у суспільстві... І, мабуть, парламент так само відображає настрої суспільства. Народні депутати ухвалювали рішення, виходячи зі своєї особистої позиції, з позиції тих людей, яких вони представляють у парламенті. Сталося так, як сталося”, — заявив він.

При цьому він виключив можливість нового голосування, щоб усе-таки ухвалити це звернення.

“На жаль, немає такого механізму, як переголосування постанови. У цьому парламенті жодного разу ні один законопроєкт або постанова два рази на голосування не ставилися. Я вважаю, що це не відповідає регламенту. І я вдячний колегам, що вони мене у цьому підтримують. Навіть якщо мені дуже не подобається, коли провалюється, як ви висловилися, той або інший законопроєкт, — і такі є приклади, коли, я вважаю, він повинен бути ухвалений, а він не набирає голосів, іноді не набирає голосів дуже небагато, бо були приклади, коли одного, двох голосів не вистачало, — але це не є приводом для того, щоб моє особисте бажання було вище, ніж регламент Верховної Ради України. Я не буду ставити на повторне голосування, знаходячи якісь аргументи, що хтось не встиг, хтось не проголосував. Усі повинні працювати. Я на своєму місці як голова Верховної Ради, народні депутати... А якщо запустити цей механізм, то ми знову будемо бачити 10, 15, 17 голосувань за той законопроєкт, який дуже-дуже треба проштовхнути”, — заявив Разумков.

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Нагадаємо, 13 травня парламент не підтримав проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі 1939–1945 років. Того дня за включення проєкту постанови до порядку денного проголосували 279 депутатів, за розгляд його за скороченою процедурою 247 депутатів — а за схвалення самої постанови тільки 200 народних депутатів, і, таким чином, це рішення не було ухвалене.