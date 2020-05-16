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Разумков пояснив, чому Рада провалила звернення до парламентів світу до 75-ї річниці завершення Другої світової

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков (фракція “Слуга народу”) розповів, як ВРУ раніше цього тижня провалила проєкт постанови про звернення до парламентів світу стосовно відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Разумков пояснив, чому Рада провалила звернення до парламентів світу до 75-ї річниці завершення Другої світової

“Це було рішення парламенту. Ця постанова не була підтримана. Я думаю, що так, як 8 і 9 травня сприймаються у суспільстві... І, мабуть, парламент так само відображає настрої суспільства. Народні депутати ухвалювали рішення, виходячи зі своєї особистої позиції, з позиції тих людей, яких вони представляють у парламенті. Сталося так, як сталося”, — заявив він.

При цьому він виключив можливість нового голосування, щоб усе-таки ухвалити це звернення.

“На жаль, немає такого механізму, як переголосування постанови. У цьому парламенті жодного разу ні один законопроєкт або постанова два рази на голосування не ставилися. Я вважаю, що це не відповідає регламенту. І я вдячний колегам, що вони мене у цьому підтримують. Навіть якщо мені дуже не подобається, коли провалюється, як ви висловилися, той або інший законопроєкт, — і такі є приклади, коли, я вважаю, він повинен бути ухвалений, а він не набирає голосів, іноді не набирає голосів дуже небагато, бо були приклади, коли одного, двох голосів не вистачало, — але це не є приводом для того, щоб моє особисте бажання було вище, ніж регламент Верховної Ради України. Я не буду ставити на повторне голосування, знаходячи якісь аргументи, що хтось не встиг, хтось не проголосував. Усі повинні працювати. Я на своєму місці як голова Верховної Ради, народні депутати... А якщо запустити цей механізм, то ми знову будемо бачити 10, 15, 17 голосувань за той законопроєкт, який дуже-дуже треба проштовхнути”, — заявив Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада відхилила законопроект, що дозволить Нацгвардії проводити особистий огляд громадян та їх речей

Нагадаємо, 13 травня парламент не підтримав проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі 1939–1945 років. Того дня за включення проєкту постанови до порядку денного проголосували 279 депутатів, за розгляд його за скороченою процедурою 247 депутатів — а за схвалення самої постанови тільки 200 народних депутатів, і, таким чином, це рішення не було ухвалене.

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