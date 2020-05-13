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Рада відхилила законопроект, що дозволить Нацгвардії проводити особистий огляд громадян та їх речей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України відхилила законопроект №3105 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України. Відповідне рішення підтримали 208 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада відхилила законопроект, що дозволить Нацгвардії проводити особистий огляд громадян та їх речей

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України в частині посилення правоохоронних функцій Національної гвардії України, а саме щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права проводити особистий огляд, огляд речей тощо.

На думку авторів законопроекту, його прийняття дозволить посилити правоохоронну складову діяльності Національної гвардії України, підвищити її спроможності у сфері забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку, а також дозволить забезпечити реалізацію державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної (громадської) безпеки і порядку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МВС має достатньо можливостей для тестування на COVID-19 усіх поліцейських та гвардійців - Геращенко

Згідно з даними порівняльної таблиці, військові Нацгвардії матимуть право складати протоколи про адміністративні правопорушення, доставляти порушника в поліцію чи до громадського пункту з охорони громадського порядку та проводити особистий огляд на ряду з уповноваженими на те посадовими особами Служби безпеки України, органів Національної поліції, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Також згідно з документом Національної гвардії України має право вилучити георгіївську (гвардійську) стрічку чи її зображення, нагородну, вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, холодну зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, бойові припаси, спеціальні засоби самооборони, карти, рулетку, "наперсток" та інші предмети, які використовуються при азартних іграх та ворожінні.

Нагадаємо, що Разумков скликав на сьогодні ще одне позачергове засідання.

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