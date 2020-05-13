Рада отклонила законопроект, который позволит Нацгвардии проводить личный досмотр граждан и их вещей

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии Украины, а именно по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставление права проводить личный досмотр, досмотр вещей и тому подобное.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит усилить правоохранительную составляющую деятельности Национальной гвардии Украины, повысить ее способности в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка, а также позволит обеспечить реализацию государственной политики в сфере обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержание публичной (общественной) безопасности и порядка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВД имеет достаточно возможностей для тестирования на COVID-19 всех полицейских и гвардейцев - Геращенко

Согласно данным сравнительной таблицы, военные Нацгвардии будут иметь право составлять протоколы об административных правонарушениях, доставлять нарушителя в полицию или в общественный пункт по охране общественного порядка и проводить личный досмотр наряду с уполномоченными на то должностными лицами Службы безопасности Украины, органов Национальной полиции, органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Также согласно документу Национальная гвардия Украины имеет право изъять георгиевскую (гвардейскую) ленту или ее изображение, наградное, огнестрельное охотничье, пневматическое оружие калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду, холодное оружие, устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, боеприпасы, специальные средства самообороны, карты, рулетку, "наперсток" и другие предметы, которые используются при азартных играх и гадании.

Напомним, что Разумков созвал сегодня еще одно внеочередное заседание.