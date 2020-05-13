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Рада отклонила законопроект, который позволит Нацгвардии проводить личный досмотр граждан и их вещей

Киев • УНН

 • 14016 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины отклонила законопроект №3105 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины. Соответствующее решение поддержали 208 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада отклонила законопроект, который позволит Нацгвардии проводить личный досмотр граждан и их вещей

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии Украины, а именно по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставление права проводить личный досмотр, досмотр вещей и тому подобное.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит усилить правоохранительную составляющую деятельности Национальной гвардии Украины, повысить ее способности в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка, а также позволит обеспечить реализацию государственной политики в сфере обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержание публичной (общественной) безопасности и порядка.

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Согласно данным сравнительной таблицы, военные Нацгвардии будут иметь право составлять протоколы об административных правонарушениях, доставлять нарушителя в полицию или в общественный пункт по охране общественного порядка и проводить личный досмотр наряду с уполномоченными на то должностными лицами Службы безопасности Украины, органов Национальной полиции, органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Также согласно документу Национальная гвардия Украины имеет право изъять георгиевскую (гвардейскую) ленту или ее изображение, наградное, огнестрельное охотничье, пневматическое оружие калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду, холодное оружие, устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, боеприпасы, специальные средства самообороны, карты, рулетку, "наперсток" и другие предметы, которые используются при азартных играх и гадании.

Напомним, что Разумков созвал сегодня еще одно внеочередное заседание.

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