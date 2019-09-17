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Разумков: оновлення Конституційного Суду в ВРУ наразі не розглядається

Разумков: оновлення Конституційного Суду в ВРУ наразі не розглядається

Київ • УНН

 • 13391 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Верховна Рада наразі не планує розглядати питання можливого оновлення складу Конституційного Суду України. Про це розповів голова українського парламенту Дмитро Разумков у програмі “Свобода слова” передає УНН.

“Щодо Конституційного Суду — станом на сьогодні таке питання не стоїть”, — зазначив Разумков, відповідаючи на запитання про те, чи потрібно очікувати оновлення складу Конституційного Суду.

“Я дуже не люблю ворожити на кавовій гущі, тому тільки-но це буде, я думаю, ми зможемо повернутися до дискусії”, — додав спікер Верховної Ради.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разумков: новий склад ЦВК планується розглянути у ВРУ на цьому тижні

Раніше глава ВРУ Дмитро Разумков заявив, що реформу децентрелазіації треба завершити якомога швидше.

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