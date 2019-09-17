Разумков: обновление Конституционного Суда в ВРУ пока не рассматривается
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Верховная Рада пока не планирует рассматривать вопрос возможного обновления состава Конституционного Суда Украины. Об этом рассказал председатель украинского парламента Дмитрий Разумков в программе “Свобода слова” передает УНН.
“Касательно Конституционного Суда — по состоянию на сегодня такой вопрос не стоит”, — отметил Разумков, отвечая на вопрос о том, нужно ли ожидать обновления состава Конституционного Суда.
“Я очень не люблю гадать на кофейной гуще, поэтому как только об этом будет идти речь, я думаю, мы сможем вернуться к дискуссии”, — добавил спикер Верховной Рады.
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Ранее глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что реформа децентрелазиации надо завершить как можно быстрее.