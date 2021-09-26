Разумков одужав від COVID-19 і завтра повертається до "звичайного робочого режиму"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про одужання від COVID-19 та оприлюднив відповідний результат ПЛР-тесту, пише УНН.
Цитата:
“Тест на коронавірус — негативний, настрій — позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну”, — написав спікер українського парламенту у Facebook.
Деталі
Разумков оприлюднив також фото результатів ПЛР-тесту від 25 вересня, який свідчить про те, що коронавірус у спікера не виявлено.
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Контекст
10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Його обов’язки на час хвороби виконували заступники Руслан Стефанчук та Олена Кондратюк.
У листопаді 2020 року Дмитро Разумков уже хворів на коронавірус.