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Разумков прокоментував чутки про свою відставку

Разумков прокоментував чутки про свою відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на даний момент не готовий відповісти на питання стосовно інформації про свою можливу відставку наступного тижня, проте заявив, що за підписними листами до нього поки не зверталися. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова” Савіка Шустера, передає УНН.

Цитата

“Я не готовий зараз відповісти на це питання. Поки звернень до мене за підписними листами не було. Я сподіваюся, що я роботу свою добре роблю ”, - заявив Разумков.

Деталі

Спікер додав, що не тримається за крісло глави українського парламенту, “і буде стояти на тих позиціях, які є, і міняти їх не збирається”.

“Я за місце не тримаюся, я про це говорив. Жодне місце не варто тих принципів, з якими ти йшов, і не варто твоїй совісті. Тому буду стояти на тих позиціях, які у мене є, міняти їх не буду ”, - зазначив він.

У той же час, народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко під час програми заявив, що питання про відставку голови парламенту підніметься вже наступного тижня.

Додамо

Останнім часом ЗМІ почали активно давати інформацію про відставку Дмитра Разумкова. Зазначалося, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за відставку голови голови парламенту.

Також ходили чутки про можливу зміну Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчук, який є більш лояльною до Президента фігурою.

Сам голова парламенту заявив, що він “не стане триматися за посаду”, якщо ініціюють його відставку. До слова, в парламент в 2019 році “слуг народу” вів саме Дмитро Разумков, проте потім покинув пост глави політсили.

Перший заступник глави президентської фракції “Слуги народу” в парламенті, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявив, що в даний час між ним і головою Верховної Ради чисто “письмові відносини”, а також “складна виробнича ситуація”.

Корнієнко вважає, що дії Разумкова щодо “слуг народу” “не є командними”.

У той же час, народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко в коментарі УНН розповів, що “Слуги народу” поки не збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Це питання не підніматиметься до кінця наступного тижня.

У коментарі представник Президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Дмитро Разумков підпише законопроект № 5599 про деолігархізація, після чого документ буде переданий на підпис Президенту.

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