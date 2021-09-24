Разумков прокоментував чутки про свою відставку

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“Я не готовий зараз відповісти на це питання. Поки звернень до мене за підписними листами не було. Я сподіваюся, що я роботу свою добре роблю ”, - заявив Разумков.

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Спікер додав, що не тримається за крісло глави українського парламенту, “і буде стояти на тих позиціях, які є, і міняти їх не збирається”.

“Я за місце не тримаюся, я про це говорив. Жодне місце не варто тих принципів, з якими ти йшов, і не варто твоїй совісті. Тому буду стояти на тих позиціях, які у мене є, міняти їх не буду ”, - зазначив він.

У той же час, народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко під час програми заявив, що питання про відставку голови парламенту підніметься вже наступного тижня.

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Останнім часом ЗМІ почали активно давати інформацію про відставку Дмитра Разумкова. Зазначалося, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за відставку голови голови парламенту.

Також ходили чутки про можливу зміну Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчук, який є більш лояльною до Президента фігурою.

Сам голова парламенту заявив, що він “не стане триматися за посаду”, якщо ініціюють його відставку. До слова, в парламент в 2019 році “слуг народу” вів саме Дмитро Разумков, проте потім покинув пост глави політсили.

Перший заступник глави президентської фракції “Слуги народу” в парламенті, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявив, що в даний час між ним і головою Верховної Ради чисто “письмові відносини”, а також “складна виробнича ситуація”.

Корнієнко вважає, що дії Разумкова щодо “слуг народу” “не є командними”.

У той же час, народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко в коментарі УНН розповів, що “Слуги народу” поки не збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Це питання не підніматиметься до кінця наступного тижня.

У коментарі представник Президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Дмитро Разумков підпише законопроект № 5599 про деолігархізація, після чого документ буде переданий на підпис Президенту.