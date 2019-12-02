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Разумков не виключив розгляду у ВР цього тижня Виборчого кодексу з пропозиціями Президента

Разумков не виключив розгляду у ВР цього тижня Виборчого кодексу з пропозиціями Президента

Київ • УНН

 • 15898 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада України, можливо, на цьому тижні розгляне законопроект про Виборчий кодекс з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив під час Погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"У нас, можливо, буде розглядатися на цьому тижні законопроект про Виборчий кодекс з пропозиціями Президента", - сказав Разумков.

Раніше УНН повідомляв, що, за словами віце-спікера ВР Руслана Стефанчука, найближчим часом парламентарі підійдуть до кінцевої редакції проекту Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.

Нагадаємо, у вересні Президент Зеленський ветував ухвалений Радою Виборчий кодекс.

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