Разумков не исключил рассмотрения в ВР на этой неделе Избирательного кодекса с предложениями Президента

"У нас, возможно, будет рассматриваться на этой неделе законопроект об Избирательном кодексе с предложениями Президента", - сказал Разумков.

Ранее УНН сообщал, что, по словам вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, в ближайшее время парламентарии подойдут к окончательной редакции проекта Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.

Напомним, в сентябре Президент Зеленский ветировал принятый Радой Избирательный кодекс.