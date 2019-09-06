Разумков не назвав точної дати переходу на систему “Рада-4”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував зміну електронної системи “Рада-3” на систему “Рада-4”, проте не назвав точної дати. Про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“Я вважаю, що схожу систему треба імплементувати і ми цим будемо займатися. Я не можу назвати час, коли ми це зможемо зробити, але я впевнений, що це треба робити”, — сказав Разумков.
Він уточнив, що система “Рада-3” не відповідає наявним викликам й не передбачена регламентом.
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Раніше повідомлялось, що гарантія роботи сенсорної кнопки “Рада” збігла у 2012 році.