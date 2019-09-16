Разумков: народ України скоро стане суб’єктом законодавчої ініціативи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Верховна Рада остаточно визначить народ України суб’єктом законодавчої ініціативи. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Незабаром до нас долучиться і четвертий (суб’єкт законодавчої ініціативи — ред) — це народ Україна, якому Верховна Рада дасть можливість впливати, а не тільки спостерігати”, — сказав він.
Він пояснив, що наразі законопроект має пройти розгляд відповідного комітету, після чого він буде винесений на розгляд в сесійну залу.
Водночас, голова Верховної Ради, посилаючись на соціологічні дані розповів, що 77% українців підтримує ідею щодо законодавчої ініціативи народу.
“Він проголосований в першому читанні”, — нагадав Д. Разумков.
Нагадаємо, проект Закону про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) пропонує доповнити перелік суб’єктів права законодавчої ініціативи, визначених статтею 93 Конституції України, таким суб’єктом, як народ.
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