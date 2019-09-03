Рада включила до порядку денного проект закону щодо законодавчої ініціативи народу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що надає право народу на законодавчу ініціативу. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) пропонує доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи, визначених статтею 93 Конституції України, таким суб'єктом, як народ.
Також визначається, що всі суб'єкти законодавчої ініціативи, які пропонується закріпити у Конституції України, реалізують її у випадках і порядку, визначених Конституцією і законами України.
Крім того, дана законодавча ініціатива пропонує доповнити Конституцію України нормою щодо законодавчої процедури, згідно із якою закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України.
Нагадаємо, Верховна Рада України включила до порядку денного для подальшого направлення до Конституційного суду законопроект, що дозволить Президенту утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань.